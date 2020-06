Globalna platforma płatnicza Adyen rozpoczyna działalność w Polsce

"Rozwój obecności lokalnej w Warszawie jest bardzo ważnym krokiem w naszej strategii upraszczania i przyspieszania globalnych płatności w tej części Europy. Polska ma niezwykle dynamiczny rynek handlu i usług cyfrowych, o czym świadczy popularność platform i technologii, z którymi już współpracujemy i to, jak dobrze są one odbierane przez klientów" - powiedział współzałożyciel i prezes Adyen Pieter van der Does, cytowany w komunikacie.