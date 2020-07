Glovo: Niemal 80% Polaków zamawia zakupy spożywcze i inne z dostawą do domu

"Wyniki sondażu przeprowadzonego na grupie 1 012 ankietowanych pokazują, że największe zainteresowanie dostawą jedzenia występuje w grupie wiekowej do 34 lat. Ponad 40% Polaków z tego pokolenia przyznaje, że dania z dowozem zamawia co najmniej raz w tygodniu. Wpływ na to może mieć powszechne używanie internetu i łatwy dostęp do urządzeń mobilnych. Warto jednak zauważyć, że w grupie 50+ co czwarty pytany przyznał, że w tygodniu minimum raz zamawia dania z restauracji do domu. Świadczy to o sporej popularności dowozu dań także w tej grupie. Różnica z młodszym pokoleniem wynosi kilkanaście procent" - czytamy w komunikacie.

Obecnie normą staje się również zamawianie innych produktów z dowozem. Coraz większą rolę odgrywa czas dostawy.

"Aktualnie zakupy spożywcze i inne artykuły, mimo że różnica jest niewielka, zamawia więcej mężczyzn niż kobiet (twierdząco odpowiedziało 80,9% z całej grupy pytanych mężczyzn oraz 77,6% ankietowanych kobiet). Z kolei najczęściej (co najmniej raz w tygodniu) takie zamówienie składają Polacy w wieku od 25-34 lat - 27% pytanych. Za opcją raz w miesiącu opowiedziało się 38,3% tej grupy. Ma to także odzwierciedlenie w statystykach Glovo, aplikacji mobilnej działającej w wielu krajach, dzięki której z dostawą można zamówić niemal wszystko (zakupy, kwiaty, prezenty, książki). Na tle innych państw, jeśli chodzi o liczbę użytkowników aplikacji w grupie wiekowej 20-29, Polska wiedzie prym - stanowią oni 73% całości. Dla porównania w Hiszpanii jest to 48%, a we Włoszech 51%" - czytamy dalej.

Inne grupy wiekowe także sięgają po dostawę zakupów i innych produktów. Minimum raz w tygodniu robi to co piąty Polak w wieku do 24 lat (44,5% raz w miesiącu) oraz co czwarty w wieku 35-49 lat (raz w miesiącu - 38,3%). Natomiast zaledwie 14% ankietowanych powyżej 50. roku życia z takiej możliwości korzysta raz w tygodniu - raz w miesiącu robi to 27% pytanych.

"Możliwość zamówienia czegokolwiek jest czymś nowym na polskim rynku i na chwilę obecną jedzenie (bez zakupów spożywczych) to 80% zamówień Glovo w Polsce. Widzimy, że na rynkach, na których jesteśmy dłużej, zainteresowanie zamówieniami z kategorii non-food jest większe. Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom dostępu do wszystkiego w mieście, nie tylko jedzenia, w przeciągu godziny i ciągle rozszerzamy dostępność nowych partnerów w aplikacji" - podsumowała marketing manager w Glovo Maria Raszdorf.

Glovo to aplikacja, która pozwala kupować, odbierać i wysyłać dowolny produkt w tym samym mieście w czasie krótszym niż godzina. Ma ponad 2,6 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie i 22 000 partnerów stowarzyszonych. Glovo działa w 550 miastach w 22 krajach, w tym w EMEA, LATAM, a nawet w Afryce Subsaharyjskiej. Glovo zatrudnia obecnie niemal 1600 osób na całym świecie w tym niemal 900 pracowników w Barcelonie. Obecnie więcej niż 50 000 aktywnych kurierów zarabia na platformie.

technologie, media , telekomunikacja , rynek spożywczy, handel detaliczny

