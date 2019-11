Glovo uruchomi w Polsce centrum technologiczne

"Podczas poszukiwań lokalizacji naszego centrum technologicznego mieliśmy duże możliwości wyboru. Polska jest silnym konkurentem dla innych państw europejskich - to inkubator nowych talentów, które naszym zdaniem nie zostały jeszcze w pełni docenione przez świat. Zależało nam na tym, aby nasze centrum było zlokalizowane w wyjątkowym kraju, który jest gotowy na innowacje. Przez najbliższy czas głównym celem Glovo będzie rozwój funkcji skierowanych do użytkowników i partnerów platformy. Obszary naszych działań będą obejmowały rozwijanie aplikacji na urządzeniach mobilnych i stronie internetowej, co pomoże generować przychody dla naszych partnerów na różne sposoby i tworzyć wspaniałe doświadczenia dla naszych klientów" - powiedział wiceprezes ds. inżynierii Glovo Mustafa Sezgin, cytowany w komunikacie.