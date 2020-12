Glovo wprowadza dostawy w 30 minut w Hiszpanii, rozszerzy na resztę Europy w rok

"W związku z ograniczeniami w handlu i wprowadzaniem lockdownu w wielu krajach na całym świecie, coraz więcej osób oczekuje możliwości dostaw niezbędnych artykułów i jedzenia do domu. Sytuacja zewnętrzna wprowadziła zapotrzebowanie, z jakim branża nie spotkała się do tej pory. Co więcej, zmieniło się także podejście do czasu realizacji zamówienia. Klienci oczekują szybkich dostaw, nie chcą oczekiwać na nie 24 czy 48 nawet godzin. Dlatego w Glovo, dzięki dostępności wszystkich produktów w ramach Q-Commerce, zobowiązaliśmy się do realizacji zamówień w czasie do 30 minut lub mniej. Wprowadzenie tego rozwiązania w Hiszpanii, a następnie rozszerzenie funkcjonalności na resztę Europy i kraje afrykańskie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, to ważny krok w rozwoju naszej oferty, na który czekamy z niecierpliwością" - powiedział global director Q-Commerce w Glovo Daniel Alonso, cytowany w komunikacie.