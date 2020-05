Goodyear uruchomił w Polsce sprzedaż opon online

Dostępne opcje opon marki Goodyear przedstawiane są wraz z jasną informacją, która pomoże klientowi w procesie wyboru od początku do końca, kierując go dokładnie do tej opony, która najlepiej odpowiada jego potrzebom. Po wyselekcjonowaniu odpowiedniego modelu można od razu przejść do umówienia montażu. Na stronie znajdują się propozycje dostępnych terminów w serwisach Premio położonych najbliżej miejsca zamieszkania klienta. Wszystkie koszty związane z wymianą są opłacane online z góry, wskazano również.