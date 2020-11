Gospodarka europejska kurczy się, a najbogatsi dalej się bogacą. Ci miliarderzy nie czują kryzysu

Kryzys wywołany światową pandemią koronawirusa jeszcze się nie skończył, a już pogrzebał tysiące firm, wiele wyłączył na kilka miesięcy z normalnej działalności i pozbawił miliony ludzi pracy oraz źródła dochodu. Interesujące w tym kontekście jest np. to, ile na kryzysie stracili najbogatsi. Okazuje się jednak, że nie zbiednieli. Co więcej, ich majątki nawet urosły.

Najwięksi wygrani

Co ciekawe, Francuzi wiodą prym wśród najbogatszych Europejczyków, którzy mogą się pochwalić miliardami dopisanymi w tym roku do ich majątku. O ponad 5 mld dolarów wzbogacił się inny francuski bogacz - Francois Pinault. Założyciel luksusowej marki Kering oraz firmy inwestycyjnej Artémis ma 84 lata i 47 mld dolarów na koncie.

Tak było, jest i będzie

Opodatkować bogatych! Tylko po co?

- To najgłupsze rozwiązanie jakie można zrobić - uważa dr Błażej Podgórski. - Nie przyczyni się to do wzrostu gospodarczego. Będzie jedynie przełożeniem pieniędzy z kieszeni do kieszeni, a część z nich będzie po prostu przejedzona.