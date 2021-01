GovTech i Microsoft mają porozumienie ws. wdrażania chmury w administracji

"Dokument podpisany przez Justynę Orłowską, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów - szefa Centrum GovTech Polska w Kancelarii prezesa Rady Ministrów oraz Caspera Klynge, vice president of European Government Affairs w Microsoft zakłada realizację projektów z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych, w tym technologii sztucznej inteligencji. W ramach współpracy obie strony położą szczególny nacisk na stworzenie 'Tech Fit 4 Europe'. To bezpośrednia odpowiedź na unijną wizję 'Europy dostosowanej do ery cyfrowej' i uznanie szczególnej roli, jaką sektor technologii musi odegrać we wspieraniu Europy w realizacji jej ambicji w zakresie technologii cyfrowych. Wymaga to uwzględnienia uzasadnionych obaw stojących za wezwaniem, aby Europa była bardziej 'cyfrowo suwerenna'. Chodzi również o wspieranie Europy w wykorzystywaniu możliwości i podejmowaniu wyzwań związanych z transformacją cyfrową, w szczególności w związku z COVID-19" - czytamy w komunikacie.