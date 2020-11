transport 2 godziny temu

Gowin: Rząd będzie zachęcać do zaprzestania podróży w ciągu 2 tyg. po świętach

Rząd chce, by w okresie dwóch tygodni po świętach Polacy zaprzestali podróży i jeszcze bardziej ograniczyli kontakty, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Zaznaczył jednocześnie, że "nie będzie to nakaz, to będą pewne zachęty".