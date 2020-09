GPW: Allegro ma szansę znaleźć się w WIG20 już 3. dnia po debiucie

"Decyzja o korekcie nadzwyczajnej podejmowana jest przez administratora (GPW Benchmark) po weryfikacji spełnienia warunków. Do publicznej wiadomości podawana ona jest w komunikacie na 2 dni przed przeprowadzeniem korekty. W przypadku Allegro istnieje potencjalnie możliwość, aby spółka weszła do WIG20 w ramach tzw. fast-track. Oznacza to, że Allegro może znaleźć się w indeksie WIG20 trzeciego dnia sesyjnego po debiucie" - powiedziała Olszewska podczas czatu inwestorskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII).