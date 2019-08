finanse 47 minut temu

GPW Benchmark szykuje się do przejęcia indeksów i wniosku o przejęcie WIBOR

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku poinformował prezes Zbigniew Minda.