GPW dopięła transakcję. Przejmuje armeńską giełdę

Jak czytamy w komunikacie GPW, w związku ze spełnieniem wszystkich warunków formalnych dzisiaj nastąpiło zamknięcie transakcji zakupu przez GPW 65,03 proc. akcji Armenia Securities Exchange , czyli sprzedaży akcji AMX na rzecz GPW oraz płatność pierwszej transzy 498 765 150 dram (ok. 5,5 mln zł).

Całkowita cena akcji w AMX nabywanych przez GPW wynosi 873 735 276 dram (tj. ok. 9,6 mln zł). Pierwsza transza wyniosła ok. 5,5 mln zł, a druga opiewa na wysokość ok. 4,1 mln zł i będzie ona płatna pod warunkiem zakończenia wszystkich postępowań, których stroną jest AMX, a które zostały określone w umowie nabycia akcji.