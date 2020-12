GPW dopuściła Play2Chill do obrotu na NewConnect

"Jesteśmy o krok od realizacji naszego najważniejszego tegorocznego celu, jakim jest dołączenie do grona spółek publicznych, notowanych na rynku NewConnect. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła właśnie założony przez nas w październiku dokument informacyjny. Czekamy już tylko na wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji naszej spółki. Obecność na rynku publicznym to zwieńczenie naszej ciężkiej, wielomiesięcznej pracy. Zrealizowaliśmy wszystkie przyjęte założenia dotychczasowej strategii, mamy plan na dalszy dynamiczny rozwój - jesteśmy gotowi, by zaprezentować go inwestorom" - powiedział prezes Tomasz Róziecki, cytowany w komunikacie.