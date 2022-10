Rafał Zaorski stracił miliony złotych przez "ruch Sasina"? Oto jak to się stało

Wcześniej w tym roku chwalił się rekordowym zyskiem dzięki spadkom kryptowaluty luna , co miało mu umożliwić zakup luksusowego apartamentu w Warszawie za rekordową kwotę rzędu 20 milionów zł .

Kontrakty na WIG 20 Zaorski kupował – zgodnie z jego relacją – w połowie lipca, gdy indeks był na historycznie stosunkowo niskim poziomie ok. 1600 punktów.

Chociaż indeks mógł wyglądać wówczas bardzo tanio, to jeszcze taniej wygląda teraz. W październiku WIG 20 spadł poniżej 1400 punktów, a Zaorski był zmuszony zamknąć swoje pozycje ze stratą, która wyniosła ok. 5 milionów zł.

Rafał Zaorski "dalej wierzy w polską gospodarkę"

Jak stwierdził inwestor w rozmowie z bankier.pl, dalej będzie obstawiał wzrosty na GPW, "tylko z niższych poziomów". "Stawiałem, że rząd będzie potrzebował pieniędzy i wykorzysta spółki dywidendowe do ich pozyskania, a przy okazji zyskają inni akcjonariusze. Niestety wpadli na lepszy pomysł" – powiedział w wypowiedzi cytowanej przez bankier.pl.

Zobacz także: Obligo giełdowe do likwidacji. "To absurd. Rynkiem energii nie można sterować ręcznie"

Na GPW spadki trwają od dłuższego czasu. Jednak to w parę dni po tym, jak pod koniec września wicepremier Jacek Sasin ogłosił tzw. podatek od nadzwyczajnych zysków, indeksowi WIG 20 "udało się" spaść poniżej 1400 punktów pierwszy raz od załamania z marca 2020 r. Wielu giełdowych komentatorów obwiniło za ten fakt właśnie samego wicepremiera .

Na początku października indeks WIG 20 zdążył się odbić do blisko 1450 punktów, by później znowu spaść poniżej 1400 punktów. Polska giełda w 20022 r. pozostaje najgorszym miejscem do inwestycji w akcje na świecie.