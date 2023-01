Rekordowe wzrosty kurs Allegro. Oto co się stało

– Shopee w 2022 r. stał się pod względem użytkowników drugą platformą handlu elektronicznego w Polsce z liczbą użytkowników sięgającą od 10 do 11 mln, co stawiało ją na równi z AliExpress . Wyjście z rynku tak znaczącego konkurenta może stanowić dla Allegro istotne wsparcie , zwłaszcza że spółka w naturalny sposób przejmie część klientów Shopee – ocenia w komentarzu dla money.pl Maciej Kietliński, analityk rynku akcji domu maklerskiego XTB.

Od października 2022 r. WIG20 zyskał ponad 40 proc., Allegro ponad 40 proc.

To zdecydowanie wyżej, niż jeszcze w październiku, gdy w lokalnym dołku akcje spółki spadły poniżej 20 zł. W trzy miesiące zyskały więc ponad 50 proc. Jeszcze w październiku 2021 r. za jedną akcję Allegro płacono jednak powyżej 50 zł.

Obecnie spółka musi sprostać trudnemu otoczeniu makroekonomicznemu, gdy w Polsce zapowiadane jest spowolnienie gospodarcze w 2023 r., a prognozy wzrostu PKB wynoszą 0-1 proc. Trudna sytuacja polskiego konsumenta, gry realne płace spadają , może przełożyć się na to, że Polacy będą robić mniej zakupów, co może mieć wpływ na spadek przychodów spółki.

Krótkotrwała euforia czy długotrwały trend wzrostowy? Czas pokaże

Samo Allegro odnotowało wzrost aktywnych kupujących w III kwartale 2022 r. do 13,8 miliona (o 3 proc. rok do roku). Przychody w III kw. wyniosły 1 627 mln zł 2022 r. (wzrost o 31,9 proc. r/r) i 4 620 mln zł za dziewięć pierwszych miesięcy 2022 r. (wzrost o 23 proc. r/r).

Skorygowana EBITDA (zysk operacyjny przed potraceniem kosztów długu, podatków i amortyzacji) za dziewięć pierwszych miesięcy 2022 r. to 1 602 mln PLN, co jest wzrostem o 2,2 proc. r/r. Kurs 30 zł daje jednak dalej stosunkowo wysoki wskaźnik ceny do zysku na akcję na poziomie 30, a Allegro w 2022 r. nie uda się utrzymać tempa wzrostu z poprzednich lat. Spółka na ten moment nie wypłaca też dywidendy.