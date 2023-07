Walka frakcji PiS w PKO BP. Bank miał zatrudnić 150 nowych dyrektorów bez CV

Zmianom, które byłyby praktyczną czystką i wymagały zwolnień wielu doświadczonych pracowników na kluczowych, odpowiedzialnych stanowiskach, sprzeciwiać się miał – jak pisze "PB" – Maks Kraczkowski (zatrudniony w banku polityk związany przez całą swoją karierę z PiS) i to miał być powód jego odwołania z zarządu PKO. Równocześnie w kwietniu 2023 r. odszedł Mieczysław Król, a do zarządu powołano Dariusza Szweda , który ma być człowiekiem Mateusza Morawieckiego.

Kurs akcji PKO BP w ostatnim czasie, jak cała polska giełda, szedł w górę. We wtorek rano za jedną akcję płaciło się nieco ponad 36 zł.

PKO BP na obecny moment nie odniósł się do tekstu gazety. Do zarzutów o to, że partia ze spółek Skarbu Państwa próbuje uczynić swój prywatny folwark, odnosili się natomiast wielokrotnie politycy PiS.