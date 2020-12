GPW zatwierdziła dokument informacyjny Incuvo zw. z wejściem na NC

"Czekamy na wyznaczenie przez GPW pierwszego dnia notowań akcji naszej spółki. Wszystko wskazuje na to, że debiut na NewConnect nastąpi na początku stycznia. Obecność na rynku publicznym z pewnością przyczyni się do rozwoju naszej spółki i pozwoli na dotarcie do szerokiego grona nowych inwestorów" - powiedział prezes Andrzej Wychowaniec, cytowany w komunikacie.