Grafik Optymalny ma finansowanie od Impera Alfa ASI, wsparcie od M. Godlewskiego

"Wsparcie finansowe pozwoli firmie wejść na dwa duże europejskie rynki, co jest bardzo czasochłonne, ze względu na obowiązek dokładnego dostosowania systemu pod względem prawnym. Cieszymy się, że Impera Alfa umożliwi ekspansję Grafiku Optymalnego, bo projekty posiadające tzw. Polski Pierwiastek i wprowadzające innowacyjne rozwiązania są dla nas szczególnie istotne. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w planowaniu czasu pracy przy jednoczesnym zachowaniu intuicyjności systemu w użytkowaniu to technologia warta inwestycji" - powiedział członek zarządu Impera Alfa Andrzej Ziemiński, cytowany w komunikacie.

"Excel i kartka papieru w dobie rozwoju nowych technologii powinny zniknąć z dużych sklepów czy korporacji. Grafik Optymalny pomaga zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim czas i margines błędu popełniany np. poprzez niedokładną znajomość Kodeksu Pracy . Dlatego postanowiłem wesprzeć startup dążący do zdigitalizowania branży HR poprzez doświadczenie zawodowe, jakie posiadam i zdobytą wiedzę na temat rozwoju, strategii czy sprzedaży" - skomentował Godlewski.

Grafik Optymalny to oprogramowanie typu SaaS do planowania i rozliczania czasu pracy z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi i funkcjonującym w zgodzie z obowiązującym Kodeksem Pracy. System pozwala stworzyć grafik za pomocą jednego kliknięcia, uwzględniając wszystkie zmienne, jak ilość potrzebnych pracowników czy normy czasu pracy. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w planowaniu może przynieść firmom aż 50% oszczędności dzięki dopasowaniu przez system możliwie najlepszego grafiku.

"Technologia Predictive HR została wdrożona do systemu i będzie niedługo dostępna jako dodatkowy moduł dla naszych klientów. Co ważne, nie będzie to statystyczne podejście, tylko wykorzystanie machine learning w indywidualnej analizie każdego pracownika. Rynek pracy zmienia się w zawrotnym tempie, pracodawca musi dbać o komfort pracownika, więc wiedza na temat możliwości złożenia przez niego wypowiedzenia w niedalekiej przyszłości pozwoli temu zapobiec" - dodała CEO Grafik Optymalny Karolina Dolaś, cytowana w komunikacie.