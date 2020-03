Grupa AB miała 38,44 mln zł zysku netto w I poł r. obr 2019/2020

"W pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie wyższym o 11,9% w stosunku do roku poprzedniego, w kwocie 5 420 mln zł. Marża zysku ze sprzedaży osiągnęła poziom 185,5 mln zł, w stosunku do 173,2 mln zł w poprzednim roku. Marża brutto ze sprzedaży stanowiła 3,4% obrotów (w porównaniu do 3,6% w roku poprzednim). Niższy poziom wskaźnika marży do obrotu w stosunku do okresu porównawczego wynika z innej struktury produktowej sprzedaży oraz oddziaływania konkurencji na ceny sprzedawanych towarów" - czytamy w raporcie.