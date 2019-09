Grupa AB miała 57,78 mln zł zysku netto w r.obr. 2018/2019

"Grupa AB, notowany na GPW największy dystrybutor IT oraz elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE, zbliża się do przekroczenia progu 9 mld zł rocznych obrotów. W zakończonym roku finansowym 2018/2019 skonsolidowane przychody zwiększyły się w ujęciu rok do roku o blisko 557 mln zł (7%), osiągając rekordowe 8,8 mld zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W minionym roku finansowym Grupa AB zwiększyła udziały rynkowe w siedmiu z dziesięciu największych kategorii klasycznego IT. Notuje także dynamiczne wzrosty sprzedaży w zakresie oprogramowania w chmurze (cloud), rozwiązań digital signage, smart home, RTV/AGD, zabawek oraz urządzeń telekomunikacyjnych, w tym smartfonów. Już prawie co drugi smartfon sprzedawany na głównych rynkach Grupy AB (Polska, Czechy i Słowacja) pochodzi z jej dystrybucji. Grupa AB pozostaje także numerem jeden w dystrybucji całego portfolio produktów Apple w Polsce, Czechach i na Słowacji (udział 57%), wymieniono w materiale.

Kapitały własne Grupy AB powiększyły się o 10% r/r do rekordowych ponad 790 mln zł na koniec czerwca br. Zadłużenie finansowe netto spadło o 20% do 225 mln zł i stanowiło jedynie 28% kapitałów własnych, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do 2,3.