Grupa Asseco SEE szacuje 35,4 mln zł EBITDA i 17,7 mln zł netto w I kw.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Grupa ASEE) wypracowała szacunkowo skonsolidowaną EBITDA na poziomie ok. 35,4 mln zł (ok. 8,2 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 48% r/r i skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej na poziomie ok. 20,6 mln zł (ok. 4,8 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 57% r/r oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie ok. 17,7 mln zł (ok. 4,1 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 57% r/r, podała spółka.