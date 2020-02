Grupa Eurocash ma 100 mobilnych sklepów, planuje dalszy rozwój sieci

Mobilne sklepy zaopatrują się w hurtowniach Eurocash Cash&Carry i mają dostęp do oferty liczącej ok. 5 tys. produktów, firmy mogą również korzystać z oferty dostawców regionalnych, zamawiając u nich np. pieczywo, wędliny czy ciasta. W samym aucie "abc na kołach" dostępnych jest średnio ok. 500-600 produktów.

"Sieć 'abc na kołach' powołaliśmy do życia w 2015 roku. W tamtym czasie około 4,6 mln Polaków nie miało dostępu do stacjonarnego sklepu spożywczego, a polska wieś zaczynała się intensywnie zmieniać. Choć rynek handlu obwoźnego w Polsce już wtedy istniał, to od zawsze brakowało na nim profesjonalnych graczy, którzy prowadziliby sprzedaż produktów spożywczych z zachowaniem najwyższych standardów, w tym dotyczących higieny i obsługi klienta. Zaczynaliśmy wówczas od 10 mobilnych sklepów i docieraliśmy do wsi i miejscowości w województwie lubelskim, mazowieckim, i podkarpackim. Później pojawiliśmy się stopniowo w województwie świętokrzyskim, łódzkim, małopolskim i śląskim" - powiedział członek zarządu Grupy Eurocash Arnaldo Guerreiro, cytowany w komunikacie.

"Wartość średniego koszyka zakupowego w naszym przypadku jest wyższa niż w sklepach małoformatowych działających w mieście. Nasz sklep odwiedza klientów 2-3 razy w tygodniu. Oznacza to, że kupują rzadziej niż mieszkańcy miast, ale za to więcej. Wśród najchętniej kupowanych produktów jest nabiał, warzywa i owoce, co pokazuje nam, że polska wieś się zmienia i dezagraryzuje. Z naszych analiz wynika, że zaledwie około 10% mieszkańców wsi utrzymuje się z rolnictwa, zatem produkcja własna jest dużo mniejsza niż dawniej, i my również możemy na tę potrzebę odpowiedzieć. Co ciekawe, sporym zainteresowaniem cieszą się również produkty convenience, w tym dania gotowe do spożycia. Nas samych to trochę zaskoczyło, biorąc pod uwagę, że naszymi klientami są głównie mieszkańcy wsi i małych miejscowości, a nie dużych miast, w których tego typu produkty notują najwyższą sprzedaż" - powiedział Guerreiro.

W związku z ekspansją sieci, jej przedstawiciele cały czas szukają chętnych do pracy, podano także.

"Przedsiębiorcy współpracujący z siecią 'abc na kołach' mogą liczyć na gwarantowane wynagrodzenie w kwocie 4 000 zł netto oraz atrakcyjny system prowizyjny, zależny od wypracowanego obrotu. Sieć zapewnia również bieżące wsparcie operacyjne, a także szkolenia i działania marketingowe" - czytamy dalej.

"abc na kołach" to sieć ogólnospożywczych sklepów mobilnych, które prowadzą sprzedaż ze specjalnie zaprojektowanych do tego celu samochodów. Każdy z nich posiada specjalistyczne wyposażenie, w tym odpowiednio przygotowane lady chłodnicze i mroźnię, przypomniano.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

