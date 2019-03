Grupa Europa wprowadziła usługę mobilnej likwidacji szkody

Aplikacja mobilna do obsługi i wyceny szkód komunikacyjnych to narzędzie przeznaczone dla szkód, którymi Europa zajmuje się w ramach systemu Zielonej Karty. Rozwiązanie przeprowadzi krok po kroku poszkodowanych przez cały proces likwidacji: począwszy od przeprowadzenia zdalnych oględzin uszkodzonego auta, a skończywszy na ustaleniu wysokości należnego odszkodowania i jego wypłacie.

"Foto Inspektor" to rozwiązanie, które umożliwia sprawną likwidację szkody za pomocą smartfonu z każdego miejsca i o każdym czasie. Po zgłoszeniu szkody na numer telefonu klienta jest wysyłany link, który uruchamia bezpośrednie i bezpieczne połączenie z systemem szkodowym Grupy Europa. Za jego pośrednictwem klient może m.in. przesyłać niezbędne dokumenty, zdjęcia uszkodzonego mienia oraz inne informacje konieczne do likwidacji szkody. Ma także możliwość - po zalogowaniu się na swoje konto w systemie - sprawdzić, na jakim etapie jest jego sprawa. Dla klientów, którzy nie chcą korzystać z "Foto Inspektora" za pośrednictwem telefonu, Europa przygotowała rozwiązanie w wersji desktopowej. Można je uruchomić w przeglądarce internetowej na komputerze. Jest to możliwe dzięki wysłaniu spersonalizowanego linku także na wskazany przez klienta e-mail. Rozwiązanie desktopowe oferuje takie same możliwości, co wersja mobilna.