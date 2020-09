Grupa IMS miała 0,48 mln zł zysku netto, 0,77 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

"Wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale 2020 r. i całym I półroczu br. miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa. W obliczu tej niestandardowej, nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej, w kluczowym segmencie działalności Grupa IMS zdołała powiększyć liczbę lokalizacji abonamentowych (plus 280 lokalizacji przez pierwszych 7 miesięcy 2020 roku w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r.). W opinii zarządu emitenta, jest to dobry prognostyk na przyszłość, dotyczący odbudowy przychodów i zysków grupy" - czytamy w raporcie.