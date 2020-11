Grupa INC wesprze Road Studio w planowanym debiucie na NewConnect

"Cieszy nas, że będziemy wspierali Road Studio w drodze na rynek NewConnect. To spółka , która ma bardzo ciekawe portfolio wydawnicze na najbliższe lata i wierzymy w jej rynkowy sukces. Współpraca ta jest również efektem naszych bliskich relacji z Movie Games" - powiedział członek zarządu INC Wojciech Iwaniuk, cytowany w komunikacie.

"Prace nad 'Alaskan Truck Simulator' są już na ostatniej prostej. Proces realizacji 'American Motorcycle Simulator' również przebiega zgodnie z planem. Dodatkowo niedawno rozpoczęliśmy intensywne działania nad kolejnymi produkcjami z serii 'Truck' oraz 'Motorcycle'. Odczuwamy bardzo duże zainteresowanie ze strony inwestorów, dlatego naszym zdaniem to odpowiedni moment na rozpoczęcie procesu wejścia na NewConnect. Z tego powodu nawiązaliśmy współpracę z Grupą INC, która wesprze nas w przeprowadzeniu tego procesu" - dodał prezes Road Studio Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC, fundusz PE/VC Carpathia Capital oraz polska agencja ratingowa INC Rating.