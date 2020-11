Grupa Kęty podniosła prognozę zysku netto na 2020 r. o 18% do 417 mln zł

Prognoza zysku operacyjnego została podniesiona o 13% do 510 mln zł, a wyniku EBITDA o 9% do 656 mln zł.

"Zadłużenie netto na koniec 2020 roku szacowane jest na ok. 630 mln zł, co stanowi zmniejszenie o ok. 10% w porównaniu z szacunkiem z sierpnia. Szacowany na 2020 rok poziom nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 160 mln zł" - czytamy dalej.