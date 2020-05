Grupa Lotos została sponsorem polskiej koszykówki

"Wiemy, że pandemia koronawirusa to okres trudny także dla sportowców. Jako mecenas polskiego sportu, jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi sponsorowanymi przez nas podmiotami. Wszyscy czekamy już na sportowe emocje. Stopniowe odmrażanie gospodarki to dobry znak, że powoli wracamy do normalności. Zdecydowaliśmy, by do naszej sportowej rodziny dołączyła koszykówka. Mam nadzieję, że paliwo Lotosu będzie napędzało polskich koszykarzy w drodze do kolejnych sukcesów w wymiarze krajowym i międzynarodowym" - powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.