Grupa Maxima wprowadza do Polski internetowy sklep spożywczy Barbora

"Zamierzamy wprowadzić na polski rynek to, co do tej pory zbudowaliśmy, wnikliwie przetestowaliśmy oraz udoskonaliliśmy w krajach bałtyckich, czyli wysoką jakość, szybką i wygodną dostawę produktów oraz prokliencką obsługę. W ubiegłym roku przechodziliśmy niezwykle dynamiczny rozwój, wprowadziliśmy wiele zmian, które pozwoliły nam znacząco zwiększyć nasze możliwości i sprostać potrzebom szybko rosnącej bazy klientów. Nigdy nie ukrywaliśmy naszych ambicji związanych z ekspansją na inne rynki. Dlatego też, mając poczucie, że staliśmy się wystarczająco silni, zdecydowaliśmy się na uruchomienie naszej działalności w Polsce. Widzimy szereg podobieństw między rynkiem polskim i litewskim, dlatego doświadczenie zdobyte na rodzimym rynku chcielibyśmy wykorzystać także do rozwoju branży e-commerce w Polsce" - powiedział Jurgelevičius, cytowany w komunikacie.