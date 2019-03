Grupa Nest Banku ma umowę o współpracy z Brutto.pl 

"W efekcie rozpoczynającej się właśnie współpracy z Faktorią, wszyscy klienci Brutto.pl, którzy na co dzień korzystają z platform do fakturowania i księgowości z którymi współpracujemy, uzyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych form finansowania. Dotychczasowa oferta pozwalała na finansowanie faktury tylko w formie pożyczki pod fakturę, a dzięki nowej współpracy, klienci Brutto.pl wkrótce otrzymają możliwość wybrania jednego z produktów Faktorii - faktoringu cichego, a w dalszej kolejności również faktoringu jawnego oraz odwrotnego" - powiedział prezes Brutto.pl Piotr Strzelecki, cytowany w komunikacie.

"Najważniejszą w mojej opinii wartością Brutto.pl, jest jej potencjał jako platformy, która dzięki integracjom z partnerami B2B, takimi jak fakturowania.pl, ifirma.pl czy afaktury.pl, dociera do szerokiego grona mikrofirm, do których Faktoria kieruje swoje produkty. Ponadto Brutto.pl to zaawansowany technologicznie i elastyczny we współpracy partner rozwijający swoje usługi w kierunku w jakim idzie Faktoria. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę, a dzięki wzajemnej integracji, klienci będą mogli zawrzeć umowę z Faktorią oraz monitorować harmonogram spłat bezpośrednio w interfejsie Brutto.pl. Wierzę, że współpraca ta przynieście już wkrótce wymierne obustronne korzyści" - powiedział prezes Faktorii Paweł Tomala, cytowany w komunikacie.