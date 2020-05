Grupa Polsat ma przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia

"W wyniku zakończenia prowadzonych negocjacji w dniu 30 kwietnia 2020 r. Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH przedwstępną umowę nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków (ang. Preliminary Share and Rights Purchase Agreement) dotyczącą: (i) nabycia od Bauer Media Invest GmbH 100 udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (GIGO), reprezentujących 100% kapitału zakładowego GIGO i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników GIGO; oraz (ii) nabycia od Bauer Polen Invest GmbH ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (GIKO)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową przedwstępną, cena sprzedaży udziałów w GIGO oraz ogółu praw i obowiązków komandytariusza w GIKO wyniesie 422 mln zł i zostanie dodatkowo: (i) pomniejszona o określone płatności wykonywane przez spółki z Grupy Interia na rzecz sprzedających i podmiotów powiązanych spzedających zrealizowane po dniu 31 grudnia 2019 r.; oraz (ii) powiększona o odsetki naliczane wg stopy 3% rocznie za okres od 31 grudnia 2019 r. do dnia zamknięcia transakcji od kwoty 410 mln zł pomniejszonej o płatności, zgodnie z przyjętym w umowie przedwstępnej mechanizmem locked-box, podano także.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Telewizję Polsat zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji. Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. nie dojdzie do spełnienia się warunku zawieszającego, chyba że strony umowy przedwstępnej postanowią inaczej.

"Jesteśmy polską firmą i jesteśmy dumni z bycia liderem rynku mediów i telekomunikacji w Polsce. Zakup Grupy Interia to kolejna strategiczna inwestycja w rozwój naszej grupy. Grupa Interia jest wiodącym graczem w tym segmencie. Jesteśmy podekscytowani ogromną skalą możliwości i synergii, jakie stwarza ta inwestycja. Liczymy na dynamiczny rozwój Interii" - powiedział prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus, Mirosław Błaszczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa Interia znajduje się obecnie w pierwszej trójce krajowych graczy w internecie, zarówno pod względem realnych użytkowników, jak i liczby odsłon stron oraz jest liderem pod względem dynamiki wzrostu. Jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji, docierającym do blisko 60% użytkowników Internetu w kraju. Z jej usług co miesiąc korzysta ponad 16 mln realnych użytkowników. Liczba odsłon stron Grupy Interia w sieci przekracza miesięcznie 1,3 mld. Należący do grupy portal internetowy Interia.pl, jeden z trzech największych portali horyzontalnych w Polsce, udostępnia indywidualnym użytkownikom Internetu bogaty wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych, wskazano w materiale.