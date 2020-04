finanse 55 minut temu

Grupa Skarbiec wspiera zakup testów i innych materiałów na walkę z koronawirusem

Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI wspierają zakup testów medycznych i innych materiałów do walki z koronawirusem. Przekazy finansowe trafiły do warszawskiego laboratorium Warsaw Genomics, wykonującego testy na zlecenie szpitali i sanepidu oraz do Agencji Rezerw Materiałowych. Łączna pula środków to 150 tys. zł, podała spółka.