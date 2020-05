Grupa WP miała 6,87 mln zł zysku netto, 41,02 mln zł skoryg. EBITDA w I kw.

"W trakcie 3 miesięcy 2019 roku spadła wartość zarówno skorygowanej i jak i zwykłej EBITDA o odpowiednio 2 863 tys. i 3 001 tys. zł. Spadek poziomu EBITDA przełożył się na niższy zysk na działalności operacyjnej grupy, który w analizowanym okresie spadł o 5 364 tys. zł, na co wpływ miał również wzrost amortyzacji o 2 363 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poczynionych przez Grupę, nowych umów leasingu finansowego powierzchni biurowej w Warszawie i Wrocławiu, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków towarowych ) podmiotów, które weszły w skład Grupy w trakcie roku 2019 r." - czytamy w raporcie.

"Spadek wartości sprzedaży przełożył się również na niższy poziom EBITDA Grupy. W I kw. 2020 r. segment online wygenerował 41 021 tys. zł skorygowanej EBITDA, co oznacza spadek o 4 785 tys. zł (tj. 10,4%) w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie trzech miesięcy roku poprzedniego. W analizowanym okresie łączna wartość netto pozycji normalizujących wskaźnik EBITDA segmentu online Grupy wyniosła 1,9 mln zł i pozostała na zbliżonym poziomie do wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA segmentu online Grupy w roku 2020 została skorygowana między innymi o koszty związane z działalnością akwizycyjną i restrukturyzacją (1,7 mln zł) oraz o niegotówkowe koszty programu opcji pracowniczych (0,8 mln zł). Ponadto, EBITDA za Grupy została skorygowana o 0,6 mln zł z tytułu przejściowego zysku na transakcjach barterowych. W związku z ekwiwalentnością wzajemnych świadczeń w ramach transakcji barterowych, transakcje te rozliczają się w dłuższym horyzoncie czasu bez wynikowo, natomiast mogą

one wykazywać przejściowy wynik dodatni bądź ujemny" - czytamy także.