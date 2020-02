Grupa WP zaciągnęła do 978 mln zł kredytów m.in. na finansowanie akwizycji

- finansowanie i refinansowanie akwizycji i wydatków inwestycyjnych określonych w nowej umowie kredytów w łącznej w wysokości do 602 mln zł (transza kredytu capex);

"Kredytobiorcy będą zobowiązani do spłaty zadłużenia w następujących terminach: (i) transzy w kwocie 138,4 mln zł w dwudziestu równych kwartalnych ratach płatnych począwszy od II kwartał 2021 r. (ii) transzy w kwocie 207,6 mln zł w dniu ostatecznego terminu zapadalności, który przypadnie w dniu 7 rocznicy podpisania nowej umowy kredytów; (iii) transzy kredytu capex w kwocie do 240,8 mln zł w szesnastu równych kwartalnych ratach płatnych począwszy od II kwartału 2022 r., iv) transzy kredytu capex w kwocie do 361,2 mln zł w dniu ostatecznego terminu zapadalności, który przypadnie w dniu 7 rocznicy podpisania nowej umowy kredytów" - czytamy dalej.