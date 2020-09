GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 10 401 sztuk w sierpniu 2020 r. i wzrosła o 2,9% r/r. W okresie styczeń - sierpień br. odnotowano spadek o 22,7% r/r do 106 926 sztuk.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w sierpniu br. wzrosła o 16,5% r/r do 480 sztuk. W okresie styczeń - sierpień br. odnotowano spadek o 18,2% r/r do 3 763 sztuk.