GUS: Przychody z całokształtu działal. w poczcie i telekomunikacji: +6% w 2018

"Przychody z całokształtu działalności w jednostkach poczty i telekomunikacji ogółem w 2018 r. były wyższe o 6% niż przed rokiem. Prawie 85% tych przychodów stanowiły przychody ze sprzedaży usług. Największy udział w ogólnych przychodach ze sprzedaży usług miały przychody z telefonii ruchomej (33,4%), przy czym był on mniejszy o 2,3 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim oraz przychody z udostępniania Internetu, transmisji danych i poczty elektronicznej (27,3%), których udział zmniejszył się o 1,3 pkt proc. Udział przychodów z usług pocztowych wyniósł 15,3% i wzrósł o 1,9 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego. Udział w wysokości 5,4% odnotowano w przypadku przychodów z usług telefonii stacjonarnej (spadek w skali roku o 1 pkt proc.) oraz z usług radia i telewizji (wzrost o 1,1 pkt proc.). Przychody wypracowane w przedsiębiorstwach poczty i telekomunikacji o liczbie pracujących powyżej 49 osób stanowiły ponad 82% przychodów z całokształtu działalności" - czytamy w raporcie.

"Wynik finansowy brutto w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób wyniósł 2 913,9 mln zł wobec minus 86,5 mln zł przed rokiem. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 2 721,9 mln zł (w 2016 r. wyniósł minus 344,6 mln zł). Do tak dużego pogorszenia się tych wyników przyczynił się w dużym stopniu znaczny wzrost kosztów w pozostałej działalności operacyjnej przy spadku przychodów z tej działalności. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów (usług), nieobejmujący tej działalności, wyniósł 3 475,8 mln zł (w 2016 r. 4705,1 mln zł). Duże pogorszenie wyników finansowych miało wpływ na poziom relacji ekonomicznych: wskaźnik rentowności obrotu brutto zwiększył się z minus 0,2% w 2016 r. 5,7%, wskaźnik rentowności obrotu netto wzrósł z minus 0,7% do 5,3%. Natomiast wskaźnik rentowności sprzedaży produktów (usług) obniżył się z 11,2% do 8%. Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 94,3% (wobec 100,2% przed rokiem)" - czytamy dalej.