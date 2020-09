GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przem. wzrósł do -6,2 w IX

"We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 6,2 - zbliżonym do odnotowanego w sierpniu (minus 6,6)" - czytamy w komunikacie.

"We wrześniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki utrzymuje się na zbliżonym poziomie lub jest lepszy niż w sierpniu br. Jednak tylko w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa jest on dodatni. W większości obszarów badawczych obserwuje się poprawę tak składowych 'diagnostycznych', jak i ,,prognostycznych" - czytamy dalej.

W informacji i komunikacji we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 9,5, czyli wyższym niż przed miesiącem (plus 5,4).

W branży "finanse i ubezpieczenia" we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 5,6 - wyższym niż przed miesiącem (plus 2,7).