H. Cegielski - FPS ma portfel zamówień o wartości ok. 1 mld zł

"Portfel zamówień, który mamy podpisany, wynosi ok. 1 mld zł. Zwiększyliśmy ponad pięciokrotnie sprzedaż od 2016 r., przy udziale Agencji Rozwoju Przemysłu mamy zapewnione stabilne finansowanie projektów i patrzymy do przodu. Jesteśmy gotowi, by podejmować nowe zadania, i deklaruję gotowość do dalszej współpracy z PKP Intercity" - powiedział Stępniewicz podczas konferencji prasowej z okazji zakończenia kontraktu na modernizację 90 wagonów dla przewoźnika.