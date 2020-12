Haitong: Aukcja 5G i potencjalne transakcje infrastrukturalne kluczowe w 2021

"Pandemia koronawirusa pokazuje do jakiego stopnia gospodarka i codzienne życie są obecnie uzależnione od technologii i internetu. Cios, który otrzymała gospodarka w wyniku lockdownów byłby prawdopodobnie jeszcze bardziej bolesny, gdyby nie technologia I możliwość pracy zdalnej, a także zakupów e-commerce. Większość spółek z sektora TMT, które analizuje Haitong Bank jest beneficjentem cyfryzacji, może z wyjątkiem mediów, które wciąż w większym stopniu są uzależnione od ogólnych nastrojów gospodarczych. Cyfryzacja będzie postępować, stąd pozytywne nastawienie analityków do analizowanych spółek z sektora TMT" - napisał Księżopolski w raporcie.

Spółki IT są oczywistymi beneficjentami pandemii za sprawą przyspieszenia strukturalnego trendu cyfryzacji, który będzie się utrzymywać w najbliższej przyszłości. Rosnące portfele zleceń to pozytywna informacja dla inwestorów w spółki IT, ale pokazuje również, że presja płacowa będzie się utrzymywać na poziomie zbliżonym do 10%, podobnie jak przed pandemią. Zróżnicowanie polskiego sektora technologicznego pozwala patrzeć na niego według różnych kryteriów.