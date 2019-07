Hawe Telekom wprowadza ofertę z zakresu Smart City, liczy na wzrost przychodów

"Smart City jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków rozwiązań i usług. W dobie zanieczyszczenia środowiska, zwiększającego się ciągle ruchu pojazdów oraz zwiększania się liczby ludności zamieszkującej w miastach nowoczesne technologie będą nieodzownym elementem mającym na celu poprawę jakości życia w miastach. Wprowadzenie oferty Smart City to z jednej strony sposób na zwiększenie przychodów spółki, a z drugiej - na dynamiczny rozwój technologiczny. Bazując na naszej sieci światłowodowej, możemy zaproponować naszym klientom i partnerom, także tym lokalnym, nowe usługi. Jednym z wielu atutów naszej propozycji jest długoletnie doświadczenie i unikalne kompetencje osób tworzących ten dział (Projekty ITS Lublin, ITS Legnica, utrzymanie ITS Tristar w Trójmieście i inne). Planujemy pozyskanie pierwszych kontraktów w perspektywie 6 najbliższych miesięcy" - skomentował wiceprezes Dominik Drozdowski, cytowany w komunikacie.