HSW z Grupy PGZ dostarczy armii dodatkowe haubice Krab za ok. 100 mln zł

"Realizacja programów długookresowych to coś, na czym zależy wszystkim spółkom skupionym w PGZ. Pozwala to na inne, bardziej optymalne kosztowo i pod względem wykorzystania mocy produkcyjnych, zaangażowanie naszych zakładów. Dlatego m.in. zabiegamy o to, by resort uwzględniał w swoich planach zakupowych dłuższą perspektywę czasową i większe ilości sprzętu. Dobrym tego przykładem jest właśnie program Regina. Uzyskane oszczędności, które MON może przeznaczyć na domówienie dodatkowego sprzętu, jest właśnie efektem rozpisanego na lata programu" - powiedział prezes PGZ Andrzej Kensbok, cytowany w komunikacie.