Huawei CBG Polska przekroczył 5% ilościowego udziału w rynku laptopów w Polsce

"Po ubiegłorocznym wejściu na rynek laptopów z naszym flagowcem, aby poszerzać obecność, trzeba było rozszerzyć portfolio o modele w niższych półkach cenowych - wejść bardziej w mainstream. Mimo problemów z dostępnością architektury Intela w tym czasie, powiększyliśmy nasz udział rynkowy do 5,1% ilościowo w marcu wobec 4,2% miesiąc wcześniej. Wartościowo było to 4,6% przez dominację w sprzedaży urządzeń w mainstreamowym segmencie. To wciąż daleko do naszych ambicji" - powiedział Wnukowski podczas spotkania z dziennikarzami.