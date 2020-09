Huawei chce intensyfikować współpracę z europejskimi uczelniami, w tym w Polsce

"Europa, pomimo wyzwań, które przed nią stoją, nadal lideruje w wielu obszarach naukowych, jak chociażby w matematyce, biologii, medycynie, materiałach czy optyce. Ma natomiast zaległości w przetwarzaniu danych czy komunikacji. Jest to również okazja dla Huawei, aby jednocześnie wzmocnić, ale i wykorzystać potencjał naukowy Europy do rozwoju systemów komputerowych przyszłości. Chcemy rozwijać współpracę z uczelniami w całej Europie, w tym m.in. w Polsce. Sojusze z uczelniami są dla nas bardzo ważne. Wierzymy w długoterminową współpracę na tym polu" - powiedział ISBtech McColl.

"Interesuje mnie fakt, że dotychczas takie składowe, jak moc obliczeniowa, pamięć, czy pojemność pamięci i sieci były kupowane oddzielnie od różnych firm. Chcemy to połączyć. Kolejną zmianą jest sztuczna inteligencja (AI). Jest to niewątpliwie wielka innowacja, która odciśnie się na wszystkich częściach systemów komputerowych przez sprzęt jak czipy, procesory, pamięć, centra danych, chmura obliczeniowa, po takie obszary jak IoT, czy konsumenckie smartfony. Przed AI nadal wiele wyzwań, jest we wczesnym stadium. My pracujemy nad tym, jak osiągnąć AI łączący wiele technologii, takich jak obliczenia 'high performance' i przetwarzanie w chmurze, aby zapewnić wymaganą skalowalną moc obliczeniową. Docelowym efektem dla klientów będą nowe, znacznie mocniejsze systemy obliczeniowe i infrastruktura, które mogą napędzać innowacje w takich obszarach jak chociażby smart health, inteligentne miasta, inteligentny transport czy new science" - podsumował McColl.