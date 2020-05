Huawei deklaruje gotowość pomocy polskim firmom w wykorzystaniu 5G

W raporcie podkreślono stale rosnące zapotrzebowanie na dostęp do internetu mobilnego. Co więcej, pandemia COVID-19 spowodowała, że zmienił się w wielu przypadkach model świadczenia pracy, oraz sposób spędzania wolnego czasu, przez co ruch w sieci zwiększył się nawet o 50%. Aby spełnić rosnące potrzeby, sieć musi zostać zmodernizowana - to jeden z głównych wniosków wynikających z raportu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.