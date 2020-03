Huawei: Model ekonomiczny 5G jest tańszy od 4G

"Gdy myślę o 5G , zwłaszcza w Polsce, to widzę dwie główne szanse. Pierwsza dotyczy konsumentów i tego co operatorzy telekomunikacyjni mogą osiągnąć z wykorzystaniem 5G. Wszyscy mówią o tym, że 5G jest szybsze, ma niższe opóźnienia, umożliwia ogromną liczbę jednoczesnych połączeń. Korzyść z 5G jest również taka, że ta sieć jest tańsza niż 4G, jeśli weźmiemy pod uwagę sam model ekonomiczny" - powiedział w rozmowie z ISBtech Scanlan podczas forum ekonomicznego TIME.

"Jeśli mamy wydać pieniądze na obsługę rosnącego popytu, to lepiej przeznaczyć je na technologię 4G, ze wszystkimi jej ograniczeniami, czy na rozwiązania 5G, które dadzą większe możliwości? Szansą jest więc poprawa wydajności. 5G wykazuje lepszą efektywność i model kosztowy niż 4G, a do tego ma już teraz bardzo wiele zastosowań poza telekomunikacją B2C" - wskazał Scanlan.

W jego ocenie, kolejną szansą jest stały dostęp bezprzewodowy (z ang. fixed wireless access). Oznacza on wykorzystanie sieci bezprzewodowej zamiast światłowodu jako źródła internetu dla użytkowników domowych, małych i średnich przedsiębiorstw lub korporacji.

"Nie mówimy, że sieć bezprzewodowa 4G lub 5G stanowi stałą alternatywę dla światłowodu, ale jej ogromną zaletą jest możliwość szybkiej instalacji. Do tego 5G ma wyższą przepustowość od 4G. Dlatego wszelkie inwestycje, których celem jest świadczenie usług zbliżonych do światłowodu, poprawiają wydajność kosztową. Można dzięki temu więcej zarobić lub wykorzystać oszczędności do obniżenia kosztów ponoszonych przez konsumentów. Szansa zaoferowania temu sektorowi szybkich usług z użyciem stałego dostępu bezprzewodowego jest ogromnie kusząca" - uważa CTO Huawei.