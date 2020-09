Huawei prosi o 'równe traktowanie' w kontekście ustawy o systemie bezpieczeństwa

"Silnie angażujemy się we współpracę z polskimi uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi. Założyliśmy wspólne centrum innowacji z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Politechnice Warszawskiej dostarczyliśmy najnowszy sprzęt do działań w obszarze sztucznej inteligencji, aby umożliwić polskim studentom rozwój na najwyższym poziomie. Wspieramy również młodych naukowców i studentów kierunków technologicznych, umożliwiając im zdobycie praktycznego doświadczenia podczas warsztatów w siedzibie głównej Huawei, w ramach programu Seeds for the Future, realizowanego w Polsce od 7 lat" - napisał Kędzia.