Huawei zwiększył udział na polskim rynku tabletów do 44,6% ilościowo w marcu

Udział Huawei w rynku tabletów w Polsce wzrósł o 8 pkt proc. r/r do 44,6% w marcu w ujęciu ilościowym, podała spółka na podstawie danych GfK Polonia. Skumulowane dane za ostatnie 12 miesięcy (kwiecień 2018-marzec 2019) dla całego rynku tabletów pokazują wzrost udziału Huawei do 37,3% w ujęciu ilościowym i wzrost do 32,6% w ujęciu wartościowym (analogicznie z 23,6% i 20,2% w okresie kwiecień 2017-marzec 2018), według danych GfK Polonia.