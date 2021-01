HubStyle zmienił nazwę na 3R Games, skoncentruje się na grach VR

"Rejestracja połączenia spółek to zakończenie procesu, który rozpoczęliśmy kilka tygodni temu. Teraz już formalnie jesteśmy producentem gier VR i należymy do Grupy PlayWay. Chociaż jako spółka rozpoczynamy dopiero działalność na rynku VR, to zespół deweloperów 3R Studio, którzy przejęliśmy, ma ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji produkcji VR/AR" - powiedział prezes 3R Games Wojciech Czernecki, cytowany w komunikacie.

"Obecność w Grupie PlayWay daje nam dużo możliwości. Poza dostępem do know-how i kompetencji w zakresie wydawania gier mamy też dostęp do portfolio tytułów tworzonych przez spółki z grupy. To również dostęp do kompetencji produkcyjnych na inne platformy, dzięki czemu możemy tworzyć autorskie produkcje w technologii VR, a później zwiększać ich potencjał monetyzacji poprzez reprodukcje na inne platformy" - dodał Czernecki.