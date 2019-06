Huckleberry Games pozyskało 1,5 mln zł z emisji akcji serii F

"Emisja serii F była bardzo ważnym krokiem w historii spółki . To dzięki niej spółka będzie mogła kontynuować pracę nad naszym flagowym produktem, czyli 'Edengradem' oraz wesprze rozwój nowych obiecujących projektów. Cieszymy się, że kolejni akcjonariusze, pomimo stosunkowo kiepskiego PR-u wokół spółki, uwierzyli w nią i razem z nami chcą ją rozwijać, a my w zamian zapewnimy im nową, lepszą jakość" - powiedział prezes Patryk Borowski, cytowany w komunikacie.

Spółka przygotowuje się do wydania aktualizacji gry "Edengrad" o nazwie "Your Own Wasteland". Aktualizacja ma umożliwić graczom uruchamianie własnych prywatnych serwerów gry, a także modyfikowanie gry w celu stworzenia własnych światów, zadań, przedmiotów oraz przeciwników. Planowany termin wydania aktualizacji to czerwiec 2019 r., czytamy dalej.