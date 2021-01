Huuuge Inc. nie planuje wypłaty dywidendy za bieżący rok

"W związku z tym, że uzyskamy również przychody z oferty nowych emisji akcji, to w pierwszym roku - 2021 nie przewidujemy wypłaty dywidendy, ale jesteśmy otwarci. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie" - powiedział Gauffin podczas wideokonferencji.

Spółka liczy na pozyskanie wpływów brutto z emisji nowych akcji na poziomie do ok. 150 mln USD (ok. 565 mln zł).