Hydra Games, z portfela RLTY Investments, może wejść na NewConnect w 2020 r.

"Movie Games, po pół roku od debiutu na NewConnect przyniosła 45% wzrostu kursu i przygotowuje się do przejścia na GPW. Kolejnym projektem, jaki rozwijamy jest kolejny producent gie Hydra Games i producent planszówek Bored Games. Mamy także 3 kolejne projekty, niekoniecznie gamingowe. Wszystkie inwestycje to konkretne pomysły rozwijane tzw. szczupłą metodą. Będziemy zmierzali do upublicznienia tych spółek" - powiedział Wcześniak podczas konferencji prasowej.