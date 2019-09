IAI deklaruje 90% transferu technologii i produkcji w ofercie dla programu Narew

"Naszą intencją jest zbudowanie trwałej i wieloletniej współpracy z polskim przemysłem w oparciu o realny transfer technologii. Najlepszym przykładem może być nasza propozycja, w której oferujemy Polsce współpracę przy programie 'Narew'. W związku z tym, że aż 90% technologii i produkcji byłaby przetransferowana do Polski, jesteśmy przekonani, że moglibyśmy w przyszłości wspólnie startować do przetargów w innych krajach na całym świecie i Polska byłaby elementem łańcucha dostaw, gdzie produkowane byłyby poszczególne elementy zamówienia" - powiedział Sharon w rozmowie z ISBnews.TV w kuluarach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach.

IAI jest gotowe przetransferować prawie całą technologię, krok po kroku - do momentu, kiedy polski przemysł osiągnie całkowitą niezależność w produkcji systemów obronnych, dodał.

"W ramach programu 'Narew' oferujemy polskim siłom zbrojnym system rakietowy Barak-MX. Jest to produkt zaawansowany technologicznie i sprawdzony operacyjnie. Polska może go kupić i używać praktycznie w dowolnym momencie. Taki transfer technologii oznacza również utworzenie, już na początku, ok. 4 tys. nowych miejsc pracy, a w perspektywie 20-30 lat 20-30 tys. miejsc pracy przy utrzymaniu i serwisie produkowanego systemu" - wskazał dyrektor.

Według niego, najważniejsze jest, że Polski budżet na obronność powinien być inwestowany w Polsce i koncepcja współpracy IAI na tym się właśnie opiera. "Gwarantujemy, że nie tylko pieniądze zostaną w Polsce, ale też będzie rozwijać się polski przemysł i powstaną nowe miejsca pracy. A jednocześnie Polska otrzyma niezależność i technologię" - podkreślił.

"Naszym kluczowym partnerem jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Chcemy, aby współpraca opierała się w 100% na istniejących w Polsce zakładach, bo one mają ogromne możliwości. Stawiamy na to, żeby transfer technologii do Polski odbywał się z korzyścią dla lokalnej społeczności i tak też widzimy naszą ofertę, którą przedstawiliśmy w MON. Zaprezentowaliśmy bardzo szczegółowy plan koncepcji współpracy, przedstawiliśmy ją polskim władzom" - dodał Sharon.

Tego typu programy IAI zrealizowało już w innych krajach i priorytetem IAI jest współpraca z lokalnym przemysłem, podsumował dyrektor.

Barak MX bazuje na doświadczeniach i komponentach systemu już wdrożonego do służby. Jest rozwinięciem systemu Barak-8, wykorzystywanego przez siły zbrojne Indii i Azerbejdżanu. Jednocześnie, jak deklarują Izraelczycy, nowy system Barak-MX jest systemem dojrzałym i w pełni przetestowanym operacyjnie. Izraelska firma produkuje tak zwaną "inteligentną wyrzutnię" systemu Barak MX z możliwością integracji jej do systemu obrony powietrznej klienta i gamą trzech pocisków rakietowych. Ich konstrukcja jest niemal identyczna, mimo tego, że zapewniają zasięg 35, 70 i 150 km. Wynika to z modułowej budowy. Główna część pocisku, a więc system naprowadzający, głowica bojowa i są dla wszystkich wersji takie same, wyjaśnia firma.

Wszystkie pociski posiadają aktywne naprowadzanie radarowe działające w ostatniej fazie lotu, natomiast podczas dolotu do celu korzystają z danych przesyłanych z wyrzutni, co zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego zwalczania wielu celów powietrznych jednocześnie przez wykorzystujący je system. Rakiety zdolne są do wykrywania i eliminacji celów o małej powierzchni skutecznego odbicia, oraz poruszających się w szerokim zakresie prędkości.

Ponadto wszystkie efektory systemu Barak MX mogą startować z tej samej, ośmioprowadnicowej wyrzutni pionowej, co oznacza równie skuteczne zwalczanie celów w zakresie 360 stopni. Wyrzutnia może zostać zainstalowana na dowolnym pojeździe, zarówno samochodzie ciężarowych jak też platformie bojowej.

Wreszcie, moduł jest autonomiczny: posiada system łączności, zasilania, pozycjonowania oraz stabilizujące siłowniki elektryczne, które pozwalają na ustawienie w dowolnym terenie i oddelegowanie pojazdu-nośnika do innych zadań. Zwarta bryła złożonej wyrzutni utrudnia jej wykrycie a nawet identyfikację np. w kolumnie pojazdów, co wpływa na przeżywalność systemu.

Israel Aerospace Industries (IAI Ltd.) jest największą izraelską firmą lotniczą i zbrojeniową. Specjalizuje się w sektorach: lotniczym, kosmicznym, cybernetycznym, obrony lądowej, powietrznej i morskiej. Zatrudnia ponad 15 000 pracowników.

Od 1953 roku firma dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne dla klientów rządowych i komercyjnych na całym świecie - w tym: satelity, rakiety, systemy uzbrojenia i amunicji, systemy bezzałogowe i zrobotyzowane, radary, C4ISR, etc. IAI projektuje i produkuje również odrzutowce biznesowe i aerostruktury, wykonuje remonty i konserwacje samolotów komercyjnych oraz przebudowuje samoloty pasażerskie na potrzeby tankowania i ładunków. Spółka jest notowana na Tel Aviv Stock.

